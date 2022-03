Agentes da PM estão atuando no Morro do Juramento - Reprodução TV Globo

Publicado 15/03/2022 08:08

Rio - Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) realizam, na manhã desta terça-feira, uma operação no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, criminosos atacaram a tiros os agentes, houve confronto e dois traficantes foram feridos.

Até o momento, os policiais apreenderam uma pistola, duas granadas e farto material entorpecente. A ação também conta com o apoio do 14ºBPM (Bangu) e do 18ºBPM (Jacarepaguá).

A operação ainda está em andamento.



