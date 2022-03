- Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 15/03/2022 17:04

Rio - Um homem suspeito de roubar carros foi preso, na manhã desta terça-feira, no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio. Johny Sabino Fontes, conhecido como Novato, 20 anos, já foi reconhecido ao menos 29 vezes durante atendimentos policiais após assaltos nas regiões do Grande Méier e da Tijuca.

As investigações apontam que ele teria participado de muitos roubos violentos, todos a mão armada. Johny foi preso durante uma operação do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) que teve o objetivo de prender envolvidos em roubos na Zona Norte.

Contra ele, havia dois mandados de prisão por roubo majorado. Ele foi levado para a 26ª DP (Todos os Santos), onde o caso foi registrado. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Disque Denúncia recebe informações anônimas sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).