A droga foi encontrada escondida junto ao corpo da mulher - Polícia Federal

A droga foi encontrada escondida junto ao corpo da mulherPolícia Federal

Publicado 21/03/2022 10:51

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, no último domingo (20), uma mulher de 24 anos por transportar cerca de 2,5 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. A passageira, natural de Japeri, pretendia embarcar em voo com conexão no aeroporto de Guarulhos e destino final à capital de Sergipe, Aracaju.