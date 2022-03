O corpo de Maria Helena, foi sepultado às 13 horas desta segunda-feira (21) no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

O corpo de Maria Helena, foi sepultado às 13 horas desta segunda-feira (21) no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

21/03/2022

Rio - O corpo da lendária ex-porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense, Maria Helena, foi sepultado às 13 horas desta segunda-feira (21) no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. O velório foi realizado na quadra da agremiação, na parte da manhã, com muitas homenagens à "Eterna Porta-Bandeira". A sambista, de 76 anos, morreu no último domingo (20) por complicações causadas pela diabetes.



Maria Helena nasceu em São João do Nepomuceno, cidade do interior de Minas Gerais, em 1945. Ela se mudou para o Rio de Janeiro anos 60 e trabalhou como costureira até adentrar o mundo carnavalesco. Campeã seis vezes e dona de uma carreira de mais de 40 anos de Avenida, ela é considerada um ícone do Carnaval pelo seu extenso legado. A bandeira da Imperatriz Leopoldinense foi colocada em cima do caixão.



Familiares, amigos, componente e muitos torcedores da escola de samba foram se despedir. Estiveram presentes as porta-bandeiras da Imperatriz, Raphaela Teodoro e Laryssa Vitória, além de toda a diretoria da agremiação.

"Eu, graças a Deus, não tenho remorsos. O que eu pude fazer pela minha mãe em vida, eu fiz. Atuei sempre em prol não só da Imperatriz, mas por ela, pelo amor que ela têm à cultura, à dança. Com isso, eu me beneficiei em muitas coisas. Hoje em dia sou um pai de família, sou um homem reconhecido nacionalmente. Tenho o carinho de todo mundo, não só da Imperatriz, mas das outras agremiações, eu tenho o respeito deles todos. Mas tudo isso, graças à minha mãe", disse Chiquinho, filho de Maria Helena e ex-mestre-sala da Imperatriz.

Torcedores da Imperatriz cantam 'Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós', de 1989, no velório da porta-bandeira Maria Helena. Em homenagem feita no velório da porta-bandeira Maria, torcedores da Imperatriz cantam 'Meninos, Eu Vivi... Onde Canta o Sabiá, Onde Cantam Dalva e Lamartine', samba-enredo da escola de 2022.



Reginaldo Pimenta / Agência O Dia pic.twitter.com/vMXmbJCSLR — Jornal O Dia (@jornalodia) March 21, 2022

Marcaram presença, ainda, o intérprete Neguinho da Beija-Flor, a primeira porta-bandeira da escola de Nilópolis, Selminha Sorriso, o ex-intérprete da Imperatriz, Preto Joia, o cantor Elymar Santos, o diretor de Carnaval Júnior Escafura, a porta-bandeira da Portela, Lucinha Nobre, além da porta-bandeira da Viradouro, Ruth Alves, e da Mangueira, Squel Jorgea. Os vereadores Luciano Medeiros (PL) e Vitor Hugo (MDB) também prestaram suas homenagens.

