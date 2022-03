Polícia Militar resgata vítima de sequestro na Barra da Tijuca e dois criminosos são presos - Reprodução Twitter

Polícia Militar resgata vítima de sequestro na Barra da Tijuca e dois criminosos são presosReprodução Twitter

Publicado 27/03/2022 11:55 | Atualizado 27/03/2022 13:51

Rio - Uma ação conjunta entre os policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Batalhão de Choque terminou com o resgate de uma vítima de sequestro e na prisão de dois criminosos na noite deste sábado, na Avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a corporação, houve perseguição e troca de tiros. Um dos bandidos morreu.



De acordo com a PM, os agentes foram alertados via rádio de um possível sequestro na região da Avenida Salvador Allende. Uma das equipes fechou a via e, logo após, os suspeitos avistaram os policiais e fugiram. Em seguida, os agentes realizaram um cerco tático. Na fuga, os criminosos colidiram contra três carros na Avenida Abelardo Bueno.

Um criminoso foi preso e outro foi baleado durante troca de tiros. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros criminosos fugiram.

Posteriormente, as equipes foram informadas de que um dos suspeitos envolvidos na ação foi preso por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) na região do Condomínio Bora Bora Resort Real, também na Barra.

Confira o vídeo que exibe o material apreendido e, também, um automóvel e celulares recuperados na ocorrência realizada por policiais do #31BPM e #BPChq, na Av. Abelardo Bueno, que resultou no resgate de vítima de sequestro e prisão de criminosos, no início da noite deste sábado. pic.twitter.com/snEpw7H1JX — @pmerj (@PMERJ) March 27, 2022

Os militares apreenderam duas pistolas, seis celulares e carregador, além de recuperar dois carros roubados. A ocorrência foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).