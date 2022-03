Publicado 27/03/2022 12:29

Rio - Guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia (Sgop) prenderam, neste sábado (26), turista americano de 73 anos após flagrante de importunação a um grupo de mulheres na Praia de Copacabana, na altura do Hotel Othon, Zona Sul da cidade. O homem foi flagrado por um amigo das vítimas enquanto fazia vídeo das mulheres, em especial das partes íntimas.

Os guardas municipais foram acionados após o flagrante e impediram que o idoso fosse agredido. Em seguida, ele foi conduzido para a 13ª DP (Copacabana) onde a ocorrência foi registrada. Os vídeos serão submetidos à perícia

No mesmo dia, guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) conduziram para a delegacia um homem de 18 anos por porte de drogas, após flagrante na Pedra do Arpoador. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon).