Publicado 28/03/2022 01:00

São Gonçalo, Duque de Caxias, São João de Meriti e Belford Roxo estão entre as 20 piores do país no ranking de saneamento. Se o governo investisse uma fatia dos bilhões arrecadados com o leilão da Ceade, a realidade mudaria.

A semana será movimentada no cenário político. Isso porque todos que irão se candidatar a alguma vaga nessas eleições, precisam deixar seus cargos ate o final do mês. Vale se informar, ver o que fizeram de fato para votar consciente em outubro.