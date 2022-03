Tia de um dos homens executados reconheceu o corpo do sobrinho no local do crime - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 29/03/2022 17:29

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga a execução de dois homens no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, na noite desta segunda-feira (28). Rafael Barbosa, de 27 anos, e Marcos Almeida, 30, foram encontrados mortos por agentes do 7º BPM (São Gonçalo) na Rua Silva Porto.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de tiros na localidade e constataram dois homens caídos na rua. A perícia foi solicitada para comparecer ao endereço e, na sequência, o Corpo de Bombeiros removeu os corpos.

Uma mulher, identificada como tia de um dos homens, esteve no local do crime quando o corpo ainda se encontrava no local. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a tia conta que o sobrinho pertencia ao tráfico de drogas de Guaxindiba. "Ele foi avisado, mas não escutou. Agora o que resta é isso aqui, ser 'esculachado' assim", disse apontando para o corpo no chão.

"Nós não botamos no mundo para fazer isso aqui. Criei junto com a mãe com muito sacrifício, mas eu falo, não entra para a vida do crime porque o resultado é esse. Isso não é vida", continuou.

O caso segue em investigação na DHNSG e os autores do crime ainda não foram localizados.