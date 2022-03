Novo coronavírus - Masum Ali - Pixabay - Creative Commons

Novo coronavírusMasum Ali - Pixabay - Creative Commons

Publicado 29/03/2022 17:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 2.082.820 casos confirmados e 72.756 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.019 novos casos e 59 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,49%.



Entre os casos confirmados, 2.006.363 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 23,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 14,9%.

Centro pós-covid

Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio inaugurou um Centro de Reabilitação Pós-Covid no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Acari, Zona Norte do Rio . O espaço irá oferecer atendimento especializado no tratamento de sequelas causadas pela doença respiratória, como fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. A expectativa é que o centro receba até 1.500 pessoas por mês.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a população acometida pelo vírus e que ficou internada tem uma série de necessidades até sua completa reabilitação. "A Covid-19 é uma doença curta, mas que deixa muitas sequelas. A gente espera que esse centro de tratamento reduza os problemas de saúde da nossa população e que possa gradativamente reabilitar as pessoas até que a gente fique sem sequela nenhuma", avaliou.