"Os GETs seguem uma metodologia diferenciada, que integra diferentes disciplinas", explicou Renan Ferreirinha, Secretário Municipal de Educação - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 29/03/2022 16:31 | Atualizado 29/03/2022 16:33

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou mais um Ginásio Experimental Tecnológico (GET), nesta terça-feira (29), na rua Umbuzeiro, em Ricardo Albuquerque, Zona Norte da cidade. No local serão recebidos 480 alunos, do 7º ao 9º ano, em turno único. A proposta desse novo programa da rede de ensino municipal busca aplicar um conceito pedagógico no qual o conteúdo didático é abordado a partir de necessidades dos alunos, de forma colaborativa.



No local, foi construído um laboratório para os alunos, que está equipado com impressora 3D, máquinas de corte e de costura, equipamentos para serralheria e marcenaria, painel de ferramentas, dentre outros equipamentos.

