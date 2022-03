Estação de Saracuruna, em Duque de Caxias - Arquivo / Paulo Araújo / Agência O Dia

Publicado 29/03/2022 16:10 | Atualizado 29/03/2022 18:06

Rio - Depois de enfrentarem uma manhã de caos nas estações do BRT em decorrência de uma greve entre os rodoviários nesta terça-feira , passageiros foram avisados que a operação dos trens na extensão Guapimirim encontra-se temporariamente suspensa. O aviso foi feito às 13h40 e até às 16h o serviço ainda não tinha sido retomado.

De acordo com a concessionária que administra o transporte, a suspensão se deu em função de uma ocorrência com uma máquina. "As nossas equipes atuam para normalizar a operação o quanto antes", informou. A Agetransp disse que os técnicos da agência também apuram as circunstâncias da avaria da composição, que provocou a interrupção da circulação no ramal.