Observatório das Favelas abre inscrições para curso de fotografia na Escola de Fotografia Popular, com bolsas de R$ 500, interessados podem fazer se inscrever de 28 de março e 08 de abril - Foto: Divulgação/Observatório das Favelas

Publicado 29/03/2022 19:03

Rio - A Escola de Fotografia Popular (EFP) do Observatório das Favelas divulgou, nesta segunda-feira (28/03), o edital de seleção de participantes para a segunda turma do curso de fotografia. As inscrições acontecem entre os dias 28 de março e 08 de abril. O curso formará nova turma após dez anos da primeira edição, em 2012.



De acordo com EPP, o curso prevê atender 25 moradores de favelas e periferias, com foco nas mulheres, pessoas negras e indígenas, a população LGBTQIAP+ e Pessoa com Deficiência (PcD) para formação em fotografia, baseadas nas relações e no conceito de direitos humanos e território periférico.



O curso terá duração de 6 (seis) meses com aulas presenciais, na sede do Observatório de Favelas, na Maré. Serão selecionadas 25 pessoas com idades entre 18 e 40 anos, beneficiadas com uma bolsa de R$ 500 mensais durante o período da formação.



A coordenadora do Imagens do Povo, Rosilene Miliotti, diz que “ a fotografia é um instrumento artístico muito potente, e mesmo diante do pouco investimento em formação e exposição dos últimos anos é possível enxergar muita gente produzindo e criando de forma autônoma. Retomamos a EPP num momento importante em que poderemos oferecer formação qualificada a essas pessoas que já atuam e também às que pretendem atuar com oportunidade de aperfeiçoar nosso olhar sensível para ver a beleza e a importância do que está ao nosso entorno, em nosso território e hoje ainda podemos contar com as novas tecnologias a nosso favor” comemora Rosilene.



Segundo a EPP, a turma 2022 prestará uma homenagem ao fotógrafo popular Bira Carvalho, que foi aluno da primeira turma da escola e profissional de referência na documentação fotográfica do cotidiano das favelas, especialmente da Maré. Bira faleceu em novembro passado, aos 51 anos.



Cronograma

Inscrição – 28 de março a 08 de abril

Seleção – 13 a 19 de abril

Divulgação da seleção – 20 de abril

Início das aulas – 25 de abril

Encerramento das Aulas – 25 de outubro

Encerramento Formatura com abertura de exposição – 10 de novembro