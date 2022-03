SuperVia vai retomar grade antiga em função dos furtos de cabos - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 29/03/2022



Rio - A SuperVia informou que vai retomar, a partir desta sexta-feira (1), a antiga grade de horários dos trens praticada até o dia 6 de março deste ano. A concessionária alega que não conseguiu implementar o novo planejamento, que deveria ter sido iniciado no dia 7 de março , por causa dos furtos de cabos que voltaram a afetar o sistema de sinalização automática dos trens nos últimos meses.

"Nessas situações, por medida de segurança da operação e dos próprios passageiros, os trens precisam aguardar ordem de circulação e, consequentemente, os intervalos entre as composições são ampliados", disse a empresa em nota.



Segundo a SuperVia, de 7 de março, data de início da nova grade, até segunda-feira (28), foram verificadas 83 ocorrências de furto e vandalismos de cabos e equipamentos no sistema ferroviário, causando impacto direto na operação. Dependendo do local da ocorrência, o impacto na operação poderia ser potencializado, afetando mais de um ramal e gerando uma operação completamente fora do planejado.



Quando a nova grade foi anunciada, a promessa era que a mudança iria permitir, nos dias úteis, 42 viagens a mais do que as que são feitas atualmente, ou seja, um acréscimo de 100.800 lugares ofertados. O planejamento também previa melhorias aos sábados, a partir do dia 12 de março.

Usuários dos ramais Japeri e Santa Cruz teriam intervalos menores e 36 viagens a mais todos os sábados, ou seja, um ganho de 86.400 lugares. Aos domingos e feriados, a partir do dia 13 de março, além de esperar menos tempo para embarcar, os passageiros do ramal Saracuruna teriam acréscimo de oito viagens e 19.200 lugares ofertados.



Os passageiros estão sendo informados da medida por meio dos canais de comunicação da concessionária.

Balanço de furtos de cabos 2022



Nos dois primeiros meses deste ano, criminosos já furtaram mais de 10 quilômetros (10 mil metros) de cabos do sistema de trens, e o custo com os reparos já soma R$ 440,2 mil. Além disso, 491 viagens foram canceladas ou interrompidas, por este motivo.



Em janeiro e fevereiro de 2022 foram registradas 220 ocorrências de furto de cabos, o que representa um aumento de 268% em relação ao mesmo período de 2021.



Balanço de furtos de cabos 2021



Cabos de sinalização: 861 ocorrências de furto de cabos de cobre de sinalização, um aumento de 142% em comparação a todo o ano de 2020. Em consequência disso, foi necessário repor 41,7 quilômetros de cabos (aumento de 420%).

Cabos de rede aérea: 69 ocorrências de furtos no ano de 2021, foi necessário repor 6,3 quilômetros de cabos.



Em todo o ano de 2021, o gasto com a reposição de cabos furtados foi de R$ 1,65 milhão (valor gasto com material).