Volta para casa pode ser complicada nos transportes públicos, mesmo após suspensão de greve dos rodoviáriosMarcos Porto/ agência odia

Publicado 29/03/2022 17:47

Rio - Mesmo com a greve dos rodoviários iniciada à zero hora desta terça-feira (29) suspensa no meio da manhã, a volta para casa pode ser complicada para quem depende de transporte público. Para minimizar a situação, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que os consórcios aumentaram o número de veículos em operação no pico desta tarde.



"Ainda assim, a SMTR recomenda que, no retorno para casa, a população utilize o Metrô, Barcas, SuperVia e VLT", recomenda a SMTR.



De acordo com a prefeitura, o reforço na operação dos modais vai abranger também o Metrô, a SuperVia, as Barcas e os ônibus intermunicipais. Como ação complementar, a SMTR disse que as vans e os "cabritinhos," veículos que circulam em comunidades, estão autorizados a desviar o itinerário para atender estações de trem, metrô e BRT nas áreas de planejamento das respectivas linhas e uso das faixas de BRS.



A greve dos ônibus foi suspensa pelo Sindicato dos Rodoviários após uma determinação da Justiça. A paralisação foi considerada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que impôs ao sindicato multa de R$ 200 mil por dia de descumprimento.



Por meio de nota, o Rio Ônibus (sindicato que reúne as empresas) informou que após a decretação de ilegalidade da greve por parte da Justiça, espera que, nesta quarta-feira (30), todos os rodoviários compareçam ao trabalho e, assim, os ônibus operem regularmente.



"Nesta terça-feira (29), o sistema voltou a sua quase normalidade e todos os motoristas que se apresentaram foram direcionados à operação", informou o Rio Ônibus.



Veja abaixo o plano divulgado pela prefeitura:



VLT: extensão do horário de pico de acordo com a demanda, garantindo 7 minutos de intervalo nas 3 linhas.



Metrô: oferta máxima no pico da tarde, podendo também estender os horários de pico nos trens e Metrô na Superfície.



SuperVia: oferta de trens reservas posicionados na Central. Caso a demanda de passageiros tenha acréscimo, os mesmos serão adicionados à operação.

Barcas: Uso de embarcações maiores na ligação Cocotá - Praça XV. Os horários das linhas, exceto Cocotá e Paquetá, foram retomados de acordo com os intervalos pré-pandemia.



Intermunicipais: Reforço de linhas que passam no município.



BRT



Transoeste:



- Linha 20 - Santa Cruz x Salvador Allende Expresso (15 carros)



- Linha 19 - Pingo d'Água x Alvorada Expresso (14 carros)



- Linha 25: Mato Alto x Alvorada Parador (12 carros)



-Linha SE001- Alvorada x Santa Cruz Diretão (37 carros)



-Linha SE002- Alvorada x Pingo D'água Diretão (12 carros)



-Linha SE003- Alvorada x Mato Alto Diretão (26 carros)