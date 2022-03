Diversos bairros foram atingidos por falta de água - Divulgação

Publicado 29/03/2022 16:43

Rio - Diversos bairros do Rio e da Baixada ficaram sem água, nesta terça-feira, por causa de um reparo de uma adutora da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro em Seropédica. Em nota, a Cedae afirmou que o reparo foi concluído na manhã desta terça e que a expectativa é de que a normalização aconteça em até 24 horas.

A tubulação faz parte do sistema Guandu e é responsável por abastecer pontos do estado. De acordo com a concessionária Águas do Rio, a manutenção da tubulação do sistema é responsabilidade da Cedae. "O conserto da tubulação acontece no KM 49 da antiga Estrada Rio-São Paulo. Assim que o serviço for finalizado, a Águas do Rio retomará o abastecimento nas regiões afetadas", prometeu.



Regiões afetadas pela redução no abastecimento:



Rio de Janeiro

Caju, Catete, Flamengo, Saúde, Santo Cristo, Glória, Gamboa, Estácio, Catumbi, Cidade Nova, Centro, Vasco da Gama, São Cristóvão, Penha, Maré, Vila Kosmos, Complexo do Alemão, Cacuia, Zumbi, Ribeira, Bancários, Freguesia (Ilha do Governador), Cocotá, Portuguesa, Moneró, Jardim Carioca, Pitangueiras, Praia da Bandeira, Jardim Guanabara, Tauá, Galeão, Cidade Universitária, Guadalupe e Honório Gurgel

Nova Iguaçu

Jardim Guandu, KM-32, Lagoinha e Prados Verdes

