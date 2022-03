Momento em que rapaz entra no articulado com o objeto - Foto: Reprodução

Momento em que rapaz entra no articulado com o objetoFoto: Reprodução

Publicado 29/03/2022 16:04 | Atualizado 29/03/2022 16:06

Rio - Um homem, que não teve a identificação revelada, foi visto entrando com uma caixa d'água em um ônibus do BRT no Terminal Alvorada, na última quinta-feira (24). Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que ele vai para a última porta do articulado com o objeto na vertical e logo depois consegue embarcar no veículo.

Caixa d'água dando um passeio no Brt pic.twitter.com/x6OmEfstuU — CNR-CENTRAL DE NOTÍCIAS DO RJ (@0Acari) March 24, 2022

Segundo relatos no Twitter, o caso aconteceu por volta de 7h da manhã, em horário de pico. "Um cara tá entrando com caixa d'água de 1000L e uma masseira toda suja no BRT kkkk", afirmou um rapaz. "Eu vi assim que cheguei no BRT. Depois ele foi deitado em cima da caixa d'água", disse outro.

Procurada pelo DIA, a Prefeitura do Rio, por meio da Mobi-Rio, empresa pública que faz a gestão do sistema BRT, informou que não encontrou registro da ocorrência, além de não saber precisar de quando era o vídeo.