Cratera se abriu em garagem de imóvel no bairro Quissamã, em Petrópolis - Reprodução de imagem,

Publicado 29/03/2022 18:24

Rio - Dois homens caíram dentro de uma cratera que se abriu na garagem de uma casa no bairro Quissamã, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na manhã desta terça-feira. Uma das vítimas é o presidente da associação de moradores do bairro Hélito Fernandes Fráguas. Ele teve ferimentos graves e precisará passar por cirurgias no Hospital Santa Teresa, no Centro, para onde os dois foram levados. Ambos tem quadro estável.

Segundo informações preliminares, os dois tentavam ajudar moradores do imóvel a retirar carro que estava estacionado na garagem quando o chão cedeu. A casa estava interditada desde os temporáis que atingiram a cidade em fevereiro e março e também foi construída sobre região onde passa Túnel Extravasor. Com a queda de quase 4 metros, os dois homens tiveram ferimentos e precisaram ser resgatados por militares do Corpo de Bombeiros.

A galeria é a mesma que provocou a queda de parte de uma fábrica de doces na Rua do Túnel, na última semana. Outras crateras se abriram na mesma região, em decorrência do forte fluxo de água no interior do túnel.

O desvio de águas do Túnel Extravasor foi construído na década de 1970 como uma estratégia para desviar o fluxo do Rio Palatino e evitar que o mesmo enchesse o Rio Quitandinha, que corta o centro de Petrópolis.

No último dia 21, um dia após novas chuvas atingirem a cidade de Petrópolis, o Governo do Estado anunciou um investimento de R$ 40 milhões em obras emergênciais no túnel extravasor do Planatinado. O valor se soma aos mais de R$ 150 milhões já destinados a cidade da Região Metropolitana do Estado.

Apesar do investimento, as obras na região do túnel são extremamente delicadas, indicam técnicos da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Maioria dos imóveis na região por onde passa a galeria precisou ser interditada pela Defesa Civil da cidade.

Entre os dias 17 de fevereiro e 5 de março, 2.971 famílias solicitaram o Aluguel Social. A previsão é que o benefício – no valor total de R$ 1 mil, sendo R$ 800 investidos pelo Estado e R$ 200 custeados pela prefeitura – comece a ser pago em abril.