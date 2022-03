Deputados da Alerj aprovam PEC - Divulgação

Deputados da Alerj aprovam PECDivulgação

Publicado 29/03/2022 19:17

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou em segunda discussão, nesta terça-feira, Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que torna o acesso à internet direito de todos fluminenses. De autoria dos deputados Luiz Paulo (PSD) e Martha Rocha (PDT), a PEC 67/21 aguarda promulgação do presidente da casa, André Ceciliano (PT), e publicação no Diário Oficial.

Com isso, a conectividade com a internet passam a fazer parte da lista de direitos constitucionais garantidos no Estado: educação, saúde, alimentação, habitação, transporte, saneamento básico, suprimento energético, drenagem, trabalho remunerado, lazer, atividades econômicas e acessibilidade. A lista inclui obrigações do estado que visam a qualidade de vida da população.



"Existe um abismo entre o Poder Público e a população. A forma de superá-lo é o exercício pleno da Cidadania, que se dará principalmente através da conectividade, ainda mais em tempos de tecnologia 5G”, comentou o deputado Luiz Paulo.

Marta Rocha falou sobre a importância da conexão com a internet para a educação da população no Estado e como esse direito deve impactar positivamente na sociedade. "A conectividade é um instrumento relevante para o processo educacional, inclusive para os menos favorecidos e para as comunidades terem acesso às redes de aperfeiçoamento profissional e empreenderem", declarou a deputada Martha Rocha.