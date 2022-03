Novos espaços com cenários para simulados de ocorrências foram inaugurados nesta terça-feira (29)na Academia de Polícia Sylvio Terra (Acadepol) para treinamento de policias civis - Foto: Divulgação/Polícia Civil - RJ

Publicado 29/03/2022 19:44

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) inaugurou, nesta terça-feira (29), as salas de cenários simulados da Academia de Polícia Sylvio Terra (Acadepol). Os novos espaços físicos fazem parte de uma adequação na metodologia de ensino policial cujo o objetivo é otimizar a atividade de polícia judiciária, tonando o processo mais dinâmico.

“Será utilizada nas capacitações e nos cursos de formação. Os classificados no concurso recém-realizado para os cargos de investigador, inspetor, delegado, perito legista, auxiliar de necropsia, técnico de necropsia e perito criminal já terão acesso a este modelo de ensino. No lugar das questões conceituais, os alunos receberão um caso concreto e farão as avaliações de que perito acionar, como entrar no local do crime, diligências, oitivas e outras ações específicas, discussão de protocolos ideias logo após as simulações”, explica a nota da Sepol.

A Sepol informou ainda que “foram eleitas três principais referências para o processo de ensino: método Socrático, inversão do processo tradicional de aprendizagem, retirando o aluno do papel de expectador e tornando-o figura central do processo; Harvard Business School, análise e discussão de casos reais com proposição de soluções, proporcionando a retenção do conhecimento adquirido; e FBI Training Academy, cenários simulados e vivência da prática dos fundamentos e ações, aplicando imediatamente o conteúdo trabalhado”.



Inclusive, na inauguração do novo método, a Sepol realizou exercício simulado, marcando término de uma das turmas do Curso de Violência Doméstica.