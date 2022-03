Caso foi registrado na 93ª DP em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 29/03/2022 19:39

Rio - Um adolescente, de 16 anos, acusado de espancar e atear fogo ao corpo de uma mulher foi apreendido por policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), em Volta Redonda, Região Sul Fluminense. Maricéia do Nascimento Santos, de 36 anos, foi morta no último dia 16 de fevereiro, no bairro Santo Agostinho, pelo jovem e um comparsa, ainda não identificado.

A vítima, que era moradora de uma comunidade na Cidade do Aço, teria sofrido represálias do tráfico após brigar com seu companheiro e pedir ajuda a Polícia Militar. A presença dos militares na favela dominada pelo crime organizado teria irritado os bandidos, que enviaram o adolescente para "dar uma surra" na vítima.

O adolescente e um comparsa espancaram a vítima e, em seguida, decidiram atear fogo em seu corpo. Ela chegou a ser socorrida para um hospital na região, mas não resistiu aos ferimento e veio ao óbito. Após o crime, policiais civis da 93ª DP realizaram diligências na região e conseguiram identificar o paradeiro do adolescente.

Segundo a Polícia Civil, contra o menor foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fato análogo ao crime de feminicídio.