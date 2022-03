Polícia Militar faz operação no Complexo da Pedreira - Reprodução TV Globo

Publicado 31/03/2022 06:58 | Atualizado 31/03/2022 09:58

Rio - A Polícia Militar, através dos batalhões de Irajá (41ºBPM), Jacarepaguá (18ºBPM) e Bangu (14ºBPM), realiza, na manhã desta quinta-feira, uma operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, dois criminosos acabaram feridos depois de atacarem a tiros os agentes.

Dois criminosos acabaram sendo feridos depois de realizarem um ataque armado contra policias do #41BPM que estão em operação no Complexo da Pedreira. Com eles, um #Fuzil, dois #RádiosTransmissores e farto material entorpecente foram apreendidos. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/fx7qpDRPew — @pmerj (@PMERJ) March 31, 2022 Com eles, os agentes apreenderam um fuzil, dois rádios transmissores e drogas. Há registros de uma veículo blindado na comunidade. Segundo a PM, a ação tem por objetivo desarticular ações criminosas relacionadas aos roubos de veículos e roubos de carga.

A ocorrência está em andamento.