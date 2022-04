Passageiros dos trens vandalizaram e chegaram a atear fogo em parte das instalações da estação de Belford Roxo - Reprodução TV Globo

Publicado 04/04/2022 09:06

fotogaleria Rio - A SuperVia informou, na manhã desta segunda-feira, que suspendeu temporariamente a operação dos trens no ramal de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em função de ações de vandalismo. De acordo com a concessionária, o primeiro trem do ramal com destino à Central do Brasil teve que retornar à estação devido ao acúmulo de lixo na linha férrea nas proximidades da estação Agostinho Porto.

Revoltados com a situação, alguns passageiros vandalizaram a estação e chegaram a atear fogo em parte das instalações, como os validadores. Os usuários estão sendo informados sobre a situação pelos canais de comunicação da SuperVia. A concessionária ainda lamentou que "atos de vandalismos como esses prejudiquem ainda mais os passageiros que precisam dos trens para seus deslocamentos diários".

Segundo a SuperVia, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para as providências necessárias.

Em 2021, a SuperVia disse que recolheu 1.977 toneladas de lixo doméstico jogados no sistema ferroviário do Rio, o que soma um gasto de R$ 721 mil com a retirada desses resíduos, que não são relacionados à operação e manutenção dos trens. Com a ampliação das ocupações irregulares ao longo da via, volumes cada vez maiores de lixo têm sido depositados ao longo da linha do trem.