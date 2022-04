Novo secretário municipal de Saúde do Rio, Rodrigo Prado, inicia campanha de vacinação contra gripe nesta segunda-feira no CMS Heitor Beltrão, na Tijuca - Beatriz Perez/Agência O DIA

Publicado 04/04/2022 11:15 | Atualizado 04/04/2022 12:01

Rio - A vacina da gripe que começou a ser aplicada nesta segunda-feira na cidade do Rio já oferece proteção contra a cepa H3N2, que sobrecarregou o sistema de Saúde da capital no fim do ano passado. Em seu primeiro dia no cargo, o novo secretário municipal de Saúde do Rio, Rodrigo Prado, esteve no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, para o lançamento da campanha contra a Influenza, vírus da gripe, na manhã desta segunda-feira.

A campanha começa hoje (4) e se estende até 3 de junho. A vacina, produzida pelo Instituto Butantan, protege contra as três cepas do vírus influenza mais circulantes no Hemisfério Sul no último ano: H1N1, H3N2 Darwin e tipo B.

O secretário Rodrigo Prado reforçou a necessidade de que os idosos e pessoas do grupo prioritário vacinem-se para previnir internações por gripe. Prado lembra que maiores de 80 anos podem tomar a segunda dose contra a covid-19 e a vacina contra a gripe no mesmo momento em que forem ao posto.

"Essa campanha é de suma importância para conseguirmos diminuir as comorbidades referentes à gripe, assim como as internações e os óbitos. Os idosos com mais de 80 anos que vão tomar a segunda dose de reforço para a covid-19 podem aproveitar essa semana e receber os dois imunizantes no mesmo momento", explicou Prado. "A gripe é uma vacina que causa óbitos e internações. No ano passado a gente teve um surto de H3N2 no final do ano e esse ano essa cepa está incluída na vacina. As pessoas que se vacinarem estarão protegidas contra esse tipo de gripe Influenza", acrescentou.

Questionado se a prefeitura pretende oferecer o esquema de vacinação drive-thru para idosos, o secretário Rodrigo Prado disse que não estuda a abertura destes pontos de vacinação. No entanto, afirmou que os idosos podem ser vacinados dentro do carro nos próprios postos. "Os profissionais de Saúde podem ir até o veículo se houver necessidade. Isso já é feito na nossa rede", explicou.

A campanha de vacinação contra a gripe é voltada para grupos prioritários, formados por pessoas que são mais vulneráveis às complicações da Influenza, como os idosos, ou mais suscetíveis ao contato com o vírus, como os trabalhadores da saúde. A Prefeitura do Rio pede ao Ministério da Saúde para que a campanha seja ampliada para toda a população, o que ainda não foi acatado. O secretário Rodrigo Prado afirmou que as doses excedentes poderão ser aplicadas na população em geral quando todos os grupos prioritários estiverem protegidos.



A aposentada Zaíra Vargas, de 82 anos, já estava imunizada com a quarta dose de covid-19 e foi receber a vacina contra Influenza nesta segunda-feira. "Vim para ficar livre. Já estou livre da covid-19 e agora, contra a gripe. Precisamos imunizar a todos. Todo mundo deve fazer a sua parte", afirmou Zaíra no CMS Heitor Beltrão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a meta é vacinar contra a gripe pelo menos 90% dos grupos prioritários, o que corresponde a 1,8 milhão de pessoas. A vacinação será feita em etapas, com escalonamento dos grupos prioritários, evitando aglomerações e adequando o calendário ao cronograma de entrega de doses pelo Ministério da Saúde.

O superintendente em Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, lembrou que a campanha contra a gripe é anual porque a composição da vacina precisa mudar a cada ano para se atualizar contra as novas cepas. "Quem se vacinou no ano passado deve se vacinar este ano. O principal objetivo é reduzir o número de casos graves, internações e óbitos por Influenza em populações mais vulneráveis", reforçou.

O servidor público aposentado Waldir Coutinho, de 82 anos, está com todas as vacinas em dia. "Eu procurei, dentro do esquema planejado pelo município e pelo estado, tomar as doses nas datas certas", contou.



Nesta primeira semana de campanha, de 4 a 9 de abril, devem se vacinar os idosos de 80 anos ou mais; idosos residentes em instituições de longa permanência; trabalhadores da saúde em suas respectivas unidades de lotação; trabalhadores de saúde idosos em quaisquer unidades de saúde.



O escalonamento seguirá nas semanas seguintes, confira calendário no fim deste texto.

População não atingiu 70% de dose de reforço contra covid-19

Isabel Abrantes, de 84 anos, compareceu nesta segunda-feira ao posto na Tijuca para receber a vacina contra a gripe, mas ainda não tomou a segunda dose de reforço contra covid-19. Idosos com mais de 80 anos devem receber o segundo reforço contra o coronavírus, também intitulado de quarta dose. Ela diz que aguarda a chegada de um lote da fabricante Pfizer para completar a cobertura vacinal contra a covid-19.

"Sempre me cuidei desde que me conheço. Estou bem, estou ótima, estou linda, estou alegre e agora mais protegida! Tomei as três doses da vacina contra covid, e agora estou esperando a Pfizer para tomar a quarta. Que todos se vacinem!", aconselhou Isabel.

Um novo lote de Pfizer estava previsto para chegar ao Rio nesta segunda-feira, o que não aconteceu. A Secretaria Municipal de Saúde não tem previsão de quando a remessa deve chegar, mas espera que ainda nesta semana. Doses de Astrazeneca são aguardadas para amanhã. A segunda dose de reforço contra covid-19 em idosos deve ser das fabricantes Pfizer, Astrazeneca ou Jansen.

O secretário municipal de Saúde Rodrigo Prado classificou o cenário epidemiológico contra covid-19 como muito favorável, mas alertou para a necessidade de a população retornar aos postos para completar o esquema vacinal. "Nós estamos com pouquíssimos casos e baixo número de internações e óbitos. Mas, para a gente manter esse cenário é importante que as pessoas que não tomaram a dose de reforço e os idosos que não tomaram a segunda dose de reforço procurem os postos de saúde para se vacinar", pediu.

Os idosos podem escolher, entre as vacinas disponíveis no posto, a de sua preferência para tomar como DR2. Até o momento, cerca de 39 mil idosos já tomaram a segunda dose de reforço. De acordo com a SMS, a cobertura da primeira dose de reforço hoje está em 59% e a exigência do passaporte poderá ser dispensada quando chegar a 70%.

O secretário Rodrigo Prado ocupou nesta segunda-feira o cargo deixado pelo médico Daniel Soranz, que saiu da pasta no último dia 31 para concorrer a deputado federal nas eleições em outubro deste ano. Prado é odontologista e presidia o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio).



Calendário de vacinação contra gripe no Rio

. 4 a 9 de abril



Idosos com 80 anos ou mais;

Residentes de instituições de longa permanência para idosos;

Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde;

Trabalhadores de saúde de qualquer idade no local de trabalho.

.11 a 16 de abril



Idosos com 70 anos ou mais;

Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde;

Trabalhadores de saúde de qualquer idade no local de trabalho.

.18 a 20 de abril



Idosos com 65 anos ou mais;

Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde;

Trabalhadores de saúde de qualquer idade no local de trabalho.



.25 a 30 de abril



Idosos com 60 anos ou mais;

Trabalhadores de saúde com 60 anos ou mais em qualquer unidade de saúde;

Trabalhadores de saúde de qualquer idade no local de trabalho.



.2 a 7 de maio



Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias;

Gestantes e puérperas.

.9 a 14 de maio



Grupos prioritários com idade entre 50 a 59 anos;

Repescagem geral.



.16 a 21 de maio



Grupos prioritários com idade entre 40 e 49 anos;

Repescagem geral.



.23 a 28 e maio



Grupos prioritários com idade entre 30 e 39 anos;

Repescagem geral.

.30 de maio a 3 de junho



Grupos prioritários com idade entre 5 e 29 anos;Repescagem geral.

Grupos prioritários:



Quilombolas e comunidades indígenas;

Trabalhadores da educação;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Forças de segurança e salvamento;

Forças armadas;

Funcionários do sistema prisional;

População privada de liberdade;

Pessoas com comorbidades, como portadores de doenças respiratórias, cardíacas, renais, neurológicas, crônicas e outras a serem detalhadas, de acordo com o Plano Nacional de Imunização.