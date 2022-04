Posto de Vistoria Itinerante do Detran-RJ - Detran.RJ / Divulgação

Publicado 05/04/2022 13:15

Rio - No mês de abril, o Detran-RJ vai realizar o programa Vistoria Itinerante em seis municípios do Estado do Rio. Neste mês, serão contemplados os municípios de Varre-Sai, São Francisco de Itabapoana, Japeri, Itaocara, Italva e Rio Bonito. O programa ajuda moradores destas regiões, que normalmente têm que se deslocar para outras cidades para fazer serviços relacionados aos automóveis.



Os motoristas terão à disposição serviços como: transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.