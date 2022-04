Lucas Matias, de 28 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros - WhatsApp O DIA

Publicado 05/04/2022 14:19 | Atualizado 05/04/2022 14:21

Rio - O policial militar Lucas Matias, de 28 anos, segue internado no Hospital Central da Polícia Militar e tem quadro de saúde estável nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Polícia Militar. Na manhã desta segunda, o PM foi atingido por uma árvore, que caiu na Rua da Carioca, no Centro do Rio. Lucas ficou preso debaixo de um tronco e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Quartel Central e por equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia).

Ele foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Centro, com ferimentos graves. Nas redes sociais, vídeos que mostraram equipes trabalhando no resgate do militar viralizaram.

Uma árvore caiu em cima de um policial militar e o deixou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira. #oDia



Créditos: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/MaRWr4cFl9 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 4, 2022

De acordo com os bombeiros, após a remoção do PM para a unidade de saúde, equipes da corporação e da Polícia Militar permaneceram no local para serrar a árvore e realizar a retirada do tronco do meio a via.