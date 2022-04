PM está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 06/04/2022 17:31 | Atualizado 06/04/2022 18:21

Rio - Quatro pessoas foram baleadas e um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (6), durante operação de retirada de barricadas pela PM no Morro do Feijão, no bairro Paraíso, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Os quatro atingidos pelos disparos foram socorridos o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).



De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), PMs do 7º BPM (São Gonçalo) foram atacados enquanto realizavam a retirada de bloqueios colocados por traficantes na região. Um confronto teve início e, após o fim dos disparos, um homem foi preso e quatro suspeitos foram encontrados baleados. O grupo foi levado para o Heat, no Colubandê.



Logo após, um idoso, com 67 anos, deu entrada no Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, com ferimento de disparo na perna. Não há confirmação ainda de que ele tenha sido alvo de disparos do confronto na comunidade do Feijão, no Paraíso.

Segundo a PM, foram apreendidos na ação dois revólveres, uma pistola, dois radiotransmissores e drogas. A ocorrência foi encaminhada à 73ª DP (Neves).