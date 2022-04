Venda para as arquibancadas populares começa nesta quinta-feira (7) - Divulgação/Liesa

Venda para as arquibancadas populares começa nesta quinta-feira (7)Divulgação/Liesa

Publicado 06/04/2022 17:24 | Atualizado 06/04/2022 17:43

Rio - Os ingressos das arquibancadas populares para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial começam a ser vendidos nesta quinta-feira (7). A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) informou, por meio de suas redes sociais, que o preço dos setores 12 e 13 será R$ 15, com a meia-entrada custando R$ 7,50. O evento acontece nos dias 22 e 23 de abril.

As reservas serão feitas de 10h às 12h (ou até esgotarem os ingressos). Para o Setor 12, o interessado deve ligar para o número 3032-0012. Já para o Setor 13, é 3032-0013. O comprador deve informar seu CPF, o dia de desfile e a quantidade de ingressos, podendo ser até quatro em cada dia. Em caso de meia-entrada, deverá ser informado na ligação, podendo adquirir apenas um, pessoal e intransferível. A comprovação do direito precisa ser apresentada na hora da retirada, que acontece no sábado (9), das 9h às 15h, no Estande de Atendimento/LIESA, montado atrás do Setor 11 da Passarela do Samba, com acesso pela Rua Salvador de Sá. O pagamento será exclusivamente em dinheiro.

Serão disponibilizados 8.560 ingressos de arquibancada popular na sexta-feira (22) e no sábado (23). Além disso, outros 5 mil serão cortesias distribuídas pelas escolas de samba. Quem não retirar no sábado, perderá seu direito de reserva. A entrada é vedada para menores de 5 anos. Menores de 5 a 18 anos precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.