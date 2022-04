Um avião da Azul pousou em pista errada do Aeroporto Santos Dumont - Reprodução YouTube

Publicado 07/04/2022 08:30

Rio - Um avião da Azul com 58 pessoas a bordo pousou na pista errada do Aeroporto Santos Dumont, na Região Central do Rio, na noite desta quarta-feira. A companhia informou que não houve danos à aeronave e ninguém se feriu, mas que irá investigar a ocorrência, juntamente com as autoridades aeronáuticas.



A aeronave, um Embraer 195, prefixo PR-AXH, fazia o voo AD-2856 do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Santos Dumont, quando teria acontecido o suposto engano no procedimento de aterrissagem. O controle de tráfego aéreo havia autorizado o avião para pousar na pista 20 L, da esquerda, mas aterrissou às 19h25 na 20 R, da direita.

Embora a pista 20 R seja aprovada para receber aviões comerciais, como o Embraer 195, ela é mais curta e mais estreita do que a 20 L. São 1260 metros de comprimento por 30 metros de largura da primeira, e 1323 metros por 42 metros da segunda. Assim, as operações ocorrem, geralmente, pela 20 L.



Um pouso em uma pista não autorizada pelo controle de tráfego aéreo é tratado como incidente porque pode haver outra aeronave ou algum veículo de serviço do aeroporto na pista, levando à possibilidade de uma colisão. Além disso, o avião pode não conseguir parar a tempo quando a pista é menor do que a que deveria ter sido usada, como no caso do Santos Dumont.



Em nota, a Azul confirmou que uma de suas aeronaves pousou com segurança na pista auxiliar do aeroporto. "A companhia destaca que o pouso e o desembarque ocorreram normalmente e que o evento está sendo investigado pela empresa e pelas autoridades aeronáuticas. A Azul lembra ainda que a aeronave, um Embraer 195, é homologado e certificado para operar na pista auxiliar do terminal carioca e que em nenhum momento a segurança de voo esteve comprometida".

A Infraero, administradora do aeroporto, disse que a aterrissagem aconteceu mesmo na pista auxiliar, que é "homologada e está em operação".



A reportagem do DIA procurou a Força Aérea Brasileira (FAB) para esclarecer os o caso, mas até o momento não obteve retorno.