Os agentes encontraram armas e dinheiro em um dos endereços alvo da operaçãoDivulgação

Rio - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e a Corregedoria da Polícia Militar realizam na manhã desta quinta-feira uma operação para cumprir 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Entre os alvos da ação estão seis policiais militares que tinham ligações com Ronnie Lessa para a venda de armas e máquinas caça-níqueis.

As equipes fazem diligências em locais ligados aos policiais militares, e já apreenderam armas e dinheiro em espécie.

Segundo a polícia, a operação não tem relação com a morte de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, mas surgiu durante as investigações do assassinato da vereadora. A ação envolve 110 agentes.Em março, o ex-PM Ronnie Lessa, acusado de executar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, foi um dos alvos da operação 'Florida Heat' , realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), contra o tráfico internacional de armas. O mandado contra ele foi cumprido na Penitenciária de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde ele está preso desde março de 2019. Lessa ainda não tem data marcada para ir a júri popular.