Chuvas fortes deixaram pessoas soterradas em PetrópolisMarco Pereira

Publicado 08/04/2022 18:31 | Atualizado 08/04/2022 18:48

Rio - O Governo do Estado concluiu, nesta sexta-feira (8), o pagamento da primeira parcela do Aluguel Social para as famílias atingidas pelas chuvas de fevereiro em Petrópolis. Nesta primeira etapa, 817 famílias que preenchem os critérios de exigências do programa vão receber o benefício no valor de R$ 800. A Prefeitura de Petrópolis se comprometeu a complementar com R$ 200 para que, ao todo, o Aluguel Social na cidade seja de R$ 1.000. A operação de pagamento foi feita pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Conforme o governo, as famílias que vão receber o benefício estão em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução 528/2022, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A consulta à lista de beneficiários está disponível no endereço https://www.portalaluguelsocial.rj.gov.br/

O pagamento do Aluguel Social é efetuado na conta da Caixa vinculada ao cadastro da família no CadÚnico. As famílias que obedecem aos critérios do programa, estavam com os dados atualizados e conta ativa foram beneficiadas.

"O Estado do Rio trabalhou para atender a essas famílias no curto espaço de tempo que definimos como prazo de pagamento. Sabemos que é possível atender a mais famílias. Mas para isso, essas famílias precisam ir aos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) municipais atualizar seus dados cadastrais no CadÚnico”, explicou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Julio Saraiva.

Situação cadastral

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, as pessoas têm até 90 dias para atualizar as informações do NIS (Número de Identificação Social), vinculado ao CadÚnico, ou para se cadastrar no CadÚnico. É preciso estar com os dados atualizados para que seja possível localizar os beneficiários. Para isso, é preciso ir até um CRAS para verificar os respectivos cadastros.

Para dar celeridade de acesso das famílias petropolitanas ao Aluguel Social, o Governo do Estado informa que flexibilizou para até 60 dias a apresentação do laudo da Defesa Civil Municipal, o qual atesta a inviabilidade definitiva de retorno à residência.