Domingo com pouco e praias cheias, fotos das praias de Ipanema e Arpoador. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 10/04/2022 15:44

fotogaleria Rio - Apesar da previsão de chuva, o carioca não deixou de frequentar a orla do Rio na manhã deste domingo. Em Ipanema e no Arpoador, na Zona Sul do Rio, as areias das praias ficaram disputadas entre moradores e turistas. Com temperaturas entre 27ºC e 22ºC, há previsão de chuva fraca a qualquer hora.

De acordo com o ClimaTempo, não há previsão de chuva para esta segunda-feira, 11. As temperaturas devem ficar entre 21ºC e 29ºC no município do Rio. O sol deve ficar escondido por nuvens em toda cidade. Já nesta terça-feira, 12, há a previsão de sol com o aumento de nuvens ao longo do dia. Deve chover na parte da noite, com possibilidade de raios. As temperaturas devem ficar entre 22ºC e 33ºC.

O clima da quarta-feira deve continuar com sol atrás das nuvens e previsão de chuva. Ainda de acordo com o ClimaTempo, as temperaturas devem ficar entre 22ºC e 33ºC. Já na quinta-feira, há o alerta de mudança brusca de temperatura, que deve ficar entre 23ºC e 28ºC. Há previsão de períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Com 80% de chance de chuva, a sexta-feira será de sol encoberto pelas nuvens. A temperatura deve ficar entre 20ºC e 24ºC.