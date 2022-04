O túnel receberá nova sinalização, assim como pintura e limpeza do local - Prefeitura do Rio/Divulgação

Publicado 11/04/2022 11:56

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou na última segunda-feira (4) as obras no Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Depois de terem recebido nova iluminação em LED, as duas galerias vão ganhar melhorias. Foi constatada a necessidade de reformas no local por conta do desgaste causado pela poluição, falta de limpeza e infiltrações.



O Noel Rosa é o sétimo túnel a receber iluminação 100% em LED na cidade. Numa parceria público-privada, a Rioluz instalou 863 luminárias com medidas antifurto, como blindagem da rede de eletricidade e instalação de projetores na altura do meio da pista para dificultar ações de vandalismo. O túnel também sofria com constantes furtos de cabos, e regularmente ficava às escuras, levando insegurança às pistas.



Inaugurado em 1975, o túnel de 720 metros de extensão, liga Vila Isabel a outras partes da Zona Norte. Ele é uma das vias de escoamento de trânsito mais importantes da cidade, com a passagem de mais de 30 mil veículos por dia em suas galerias.



A primeira intervenção realizada foi a de lavagem hidráulica, para verificar problemas de infiltrações, que serão tratados com reparos no sistema de drenagem. A técnica permite ainda a limpeza e a desobstrução das canaletas de água. A obra inclui revestimento de cimento nas paredes e a recuperação das juntas de dilatação e do pavimento do túnel. Ele receberá nova sinalização, assim como pintura e limpeza do local. Os reparos serão realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.