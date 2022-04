Eduardo Paes, tem, atualmente, a pior avaliação dos seus três mandatos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/04/2022 11:56 | Atualizado 11/04/2022 11:59

Rio - Uma pesquisa divulgada neste domingo (10) pelo Datafolha apontou que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tem, atualmente, a pior avaliação dos seus três mandatos. O levantamento mostrou que 21% dos cariocas acham sua administração ótima ou boa, 42% a veem como regular e 36% a consideram ruim ou péssima. Outros 2% não responderam. Com um ano e três meses de gestão, ele está melhor apenas do que os antecessores Marcelo Crivella, em 2018, e Cesar Maia, em 1994.Nas duas primeiras vezes em que assumiu a prefeitura do Rio, entre os anos de 2009 e 2016, quando ocorreram grandes obras e investimentos devido aos eventos esportivos na cidade, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, era de 35% e 37% a aprovação, respectivamente, e 21% e 27% da população, consecutivamente, reprovava a gestão de Paes.O levantamento foi realizado entre a última terça (5) e a quinta-feira (7) e ouviu 644 moradores do município, com idades acima dos 16 anos, de todas as classes sociais e regiões. A margem de erro é de até quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. As recentes greves dos garis e dos rodoviários podem ter influenciado no resultado da pesquisa. A paralisação dos funcionários da Comlurb chegou ao fim na última quinta-feira, após 11 dias. Além de a cidade ter registrado acúmulo de lixo em diversos pontos, a greve chegou a afetar o funcionamento de escolas da rede municipal. Algumas unidades precisaram ter o horário de funcionamento reduzido por alguns dias, mas o serviço foi regularizado com a contratação de empresas terceirizadas. Além disso, no último dia 29 de março, a greve de rodoviários no Rio paralisou a circulação do BRT e provocou dificuldades para quem dependia do transporte público. No mesmo dia, o sistema voltou a operar, depois que o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do estado do Rio de Janeiro (Sintrucad-Rio) acatou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região e orientou que a categoria retomasse as atividades. De acordo com a pesquisa, entre os entrevistados que ganham até dois salários mínimos, 39% classificam a gestão de Paes como ruim ou péssima. Entre os que ganham mais de dez salários, a reprovação registra queda, com 23%. Além disso, 40% dos pretos e pardos reprovam a atuação do atual prefeito, enquanto a marca é de 25% entre brancos. Os homens o acham pior do que as mulheres, mas a diferença está dentro da margem de erro.Ainda segundo o levantamento, a reprovação chega a 46% entre os desempregados e 40% entre os autônomos e assalariados sem registro. Já os empresários, funcionários públicos e estudantes têm uma visão mais favorável. Paes ainda é mais rejeitado por quem pretende votar no governador Cláudio Castro ou em Anthony Garotinho para o Governo do Estado, e mais aprovado pelos eleitores do deputado federal Marcelo Freixo e do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.