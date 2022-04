Mesmo com gravação consentida, é previsto pela lei que filmar ou reproduzir cena de sexo com menores de idade é crime - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/04/2022 16:14 | Atualizado 11/04/2022 16:16

De acordo com a ação, Gabriel e a vítima se conheceram em uma academia no condomínio de luxo onde ele mora. Os dois conversaram por mensagens e o vereador convidou a jovem para visitar sua mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O documento da denúncia aponta que, cinco meses após o primeiro encontro, ele utilizou seu celular para gravar cenas íntimas com a adolescente.

Ainda, segundo o MPRJ, a mãe da adolescente já havia registrado um boletim de ocorrência na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Decav) depois do vazamento do vídeo nas redes sociais. Em depoimento, ambas confirmaram a versão do parlamentar de que ele não sabia a idade da jovem, pois ela mentiu ser maior de idade.



Mesmo com a gravação consentida, a lei prevê que filmar ou reproduzir cena de sexo com menores é crime. A pena prevista é de quatro a oito anos de prisão. A denúncia do Ministério Público foi encaminhada à 28ª Vara Criminal da Capital.

Ação da Polícia Civil



Na última quinta-feira (7), Monteiro foi alvo de uma ação da Polícia Civil. A busca pela origem do vazamento do vídeo aconteceu no seu gabinete na Câmara de Vereadores, no Centro e na sua casa, na Barra da Tijuca. Notebooks, computadores, celulares, dentre outros produtos eletrônicos de sua posse foram apreendidos pelos agentes.