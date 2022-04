João Maurício Correia Passos momentos antes do acidente - Divulgação

Publicado 11/04/2022 15:38

DIA junto ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Rio - Um laudo pericial aponta que João Maurício Correia Passos, bombeiro militar acusado de atropelar e matar Cláudio Leite da Silva na madrugada do dia 11 de janeiro de 2021 , na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, não sofre de doença mental. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira pelo jornal Extra, mas o documento foi anexado ao processo no dia 1 de abril, como apurado pelojunto ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

O exame, realizado no Instituto de Perícias Heitor Carrilho, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), concluiu ainda que o capitão militar não tem dependência química, mas que faz uso frequente de álcool.

No documento, o médico psiquiátrico responsável pela perícia, Carlos Roberto Alves de Paiva atestou que, mesmo estando sob o efeito do álcool no momento do acidente, não há dados que comprovem sua versão de inconsciência naquela ocasião. O perito escreveu ainda que o bombeiro era "inteiramente capaz de entender seu caráter ilícito - e por ele de determinar-se".

No dia do acidente, a Polícia Civil teve acesso a um vídeo de câmeras de segurança de um posto em que o militar esteve antes do acidente . Nas imagens, João Maurício aparece visivelmente alterado, sem camisa e segurando duas garrafas: uma de vodka e outra de uísque, além de um copo. Nas imagens, o capitão do Corpo de Bombeiros aparece cambaleando ouvindo Racionais MCs.

"Pelas imagens, a gente pode afirmar que ele estava totalmente fora de si. Não tinha condição alguma de dirigir qualquer veículo ou sequer andar. Com base nisso, eu o coloquei como homicídio doloso (quando há intenção de matar), junto com a fuga do local do acidente e a embriaguez ao volante", disse o delegado Alan Luxardo, então titular da 42ª DP (Recreio).

Luxardo contou ainda que o exame de alcoolemia de João deu negativo. "Como passaram horas do atropelamento, o exame de urina não detectou o álcool. Nós não podemos obrigar ele a fazer o exame de sangue, mas as imagens do posto já são suficientes [para incriminá-lo]".

Na denúncia do Ministério Público, foi destaca ainda que o bombeiro deixou de prestar socorro à vítima e não solicitou auxílio à autoridade pública, mesmo sendo possível fazê-lo. Ele se ausentou do local do acidente logo após o mesmo e, em seguida, veio a colidir novamente, tendo, então, abandonado o carro e continuado sua fuga a pé.

"Pelo exposto, o denunciado está incurso nas sanções penais do art. 302, § 1º, III e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. As penas previstas são de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Elas podem ser agravadas de 1/3 à metade, se o agente deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; e ainda se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa (reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor)", dizia parte do documento.