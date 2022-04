Vídeo mostra cinco filhotes de jacaré em caixa d'água - Reprodução de vídeo

Vídeo mostra cinco filhotes de jacaré em caixa d'água

Publicado 11/04/2022 15:32 | Atualizado 11/04/2022 15:34

Rio - Um vídeo compartilhado nas redes sociais com uma criação de jacarés, nos últimos dias, motivou a abertura de um inquérito das delegacias de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e de Repressão a Entorpecentes (DRE). As imagens foram atribuídas nas redes a traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) que comandam o crime organizado na comunidade da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio.



O registro traz a imagem de um reservatório de água, aparentemente uma caixa d'água, com cinco filhotes de jacaré dentro. Na legenda da imagem, o autor escreve: "Tão crescendo". O registro também traz a localização da Comunidade da favela da Serrinha.

Vídeo mostra criação de jacarés supostamente feita por traficantes da facção TCP na Serrinha.#ODia

Os animais costumam ser usados por traficantes como ferramenta de intimidação, tortura e até para dar sumiço a restos mortais de desafetos. Em novembro, um filhote da espécie papo amarelo foi apreendido em uma das casa de Delson Lima Neto, conhecido como Delsinho, irmão do miliciano Tandera, na Zona Oeste.

Em 2019, um criadouro com três jacarés, também da raça papo amarelo, foi estourado por policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) na favela do Rola, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Os animais já eram adultos.