Abelhas atacaram homem no bairro do TanqueReprodução / TV Globo

Publicado 11/04/2022 14:17

Rio - O homem atacado por um enxame de abelhas no bairro do Tanque, Zona Oeste do Rio, no último dia 2, segue internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a direção do hospital, o estado de saúde de Joel Marcos de Sousa, de 39 anos, segue estável e sem previsão de alta.

Durante o incidente, Joel recebeu cerca de 1,5 mil ferroadas. Bombeiros que foram resgatá-lo usando extintores de incêndio também foram atacados. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nenhum dos militares precisou ser hospitalizado.

Segundo testemunhas, Joel sofreu ataques por 40 minutos. "Pedi para me tacarem água, extintor. Tudo na esperança de afastar as abelhas. Aquele barulho todo, ensurdecedor, que não era tipo cinco, dez abelhas, era o corpo todo tomado", contou Joel ao Fantástico, da TV Globo.