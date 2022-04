Cauã era faixa laranja de Jiu-jitsu, praticava luta-livre e tinha o sonho de seguir carreira no Exército - fotos de Reginaldo Pimenta

Cauã era faixa laranja de Jiu-jitsu, praticava luta-livre e tinha o sonho de seguir carreira no Exército fotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 11/04/2022 16:01

Rio - Familiares de Cauã da Silva Santos, de 17 anos, irão à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na manhã desta terça-feira (12), para se reunirem com a Comissão de Direitos Humanos, às 11h. A informação foi confirmada pelo tio da vítima, Thiago Velasco, nesta segunda-feira (11). O adolescente foi morto na noite da última segunda-feira (4), após ser baleado e atirado em um valão na comunidade do Dourado, em Cordovil, na Zona Norte do Rio.

"A gente espera justiça. Nós vamos para lá para lograr êxito na justiça e contar com Deus na frente sempre. Contar que Deus toque o coração dos deputados, que os deputados consigam lograr visão ao nosso favor. E, também, que a parte do governo que corresponde ao governador Cláudio Castro, consiga também ter uma visão voltada para a justiça que essa família merece", declarou o tio da vítima.

A família acusa a Polícia Militar de ter dado um tiro no peito do adolescente e o jogado em um valão. O jovem foi socorrido por moradores da comunidade, mas chegou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas sem vida. Em nota, a PM afirmou que "os policiais envolvidos na ação já foram ouvidos pela Delegacia de Homicídios da Capital e pela 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM)" e que "as armas da equipe já foram apresentadas à perícia da Polícia Civil e os militares estão afastados do serviço nas ruas."