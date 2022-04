Material apreendido com o miliciano - Reprodução Twitter

Publicado 13/04/2022 11:58

Rio - Agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) prenderam em flagrante um miliciano, no fim da noite desta terça-feira, no bairro Santa Eugênia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A prisão aconteceu após denúncia que ele estaria cobrando taxas de comerciantes na Rua Benedito Kelly esquina com Doutor Laureano.



De acordo com a PM, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de extorsão a comerciantes na região. Com o criminoso, foram apreendidos uma pistola calibre 380, 12 munições e um aparelho celular.

A ocorrência foi encaminhada à 52ªDP (Nova Iguaçu).