Cariocas enfrentam trânsito no pré-feriadoFoto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 13/04/2022 16:42

Rio - Cariocas enfrentam, na tarde desta quarta-feira, trânsito em diversos pontos do Rio. Na Ponte Rio-Niterói, há a expectativa de que mais de 720 mil veículos passem pela via expressa durante o feriado da Paixão de Cristo. Já a ViaLagos espera 145 mil veículos entre os mesmos dias.

De acordo com o Centro de Operações Rio, no momento, o trânsito está com retenções no Gasômetro, em direção à Avenida Brasil. Na Via Expressa do Porto, há trânsito no sentido à Rodoviária Novo Rio. Já na Linha Vermelha, o COR informou que há trânsito intenso a lento na altura do Caju, na Zona Norte do Rio. Não há retenções no sentido Baixada Fluminense.



Às 16h22, a travessia do Rio para Niterói é de 19 minutos. Há retenção no sentido Niterói, na altura da praça do pedágio. No mesmo horário, o fluxo estava normal no sentido para o Rio, com duração de 13 minutos.

Expectativas para feriadão

Segundo a concessionária Ecoponte, 726 mil veículos passem pela via que liga o município do Rio ao de Niterói. O dia com o maior movimento deve ser esta quinta-feira, 14, quando cerca de 90 mil veículos vão seguir para Niterói e para a Região dos Lagos. No domingo e na segunda-feira, 165 mil veículos devem retornar para o Rio.

Nesta quinta-feira, a CCR Via Lagos começa a operação especial da Semana Santa. A concessionária da rodovia espera que os dias com mais movimento sejam esta quinta-feira e a sexta-feira, 15. Nesses dias, devem passar, respectivamente, 32 mil e 29 mil veículos. No domingo de Páscoa, 17, e na segunda-feira, 18, há a expectativa de receber 41 mil e 24 mil veículos, respectivamente.