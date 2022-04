BRT's no terminal Alvorada - Fabio Costa / Agencia O Dia

Rio - Depois do fracasso no primeiro pregão sem interessados, a Prefeitura do Rio recebeu, na tarde desta quarta-feira (13), propostas para a compra de 191 ônibus que serão usados no BRT. A expectativa era que fosse fechada uma compra de 320 articulados, com tamanhos de 18, 21 e 23 metros e prazo de entrega até março de 2023. Mas apenas 120 foram comprados.

Outros 71 ônibus, que somam os 191 totais, são tradicionais, movidos a diesel, que devem operar no eixo da Avenida Cesário de Melo, com prazo de entrega até o fim deste ano. De acordo com a prefeitura, as licitações foram fracionadas em lotes para aumentar a competitividade e a possibilidade de participação de mais fornecedores.

As propostas recebidas foram para:



- Dois lotes de ônibus modelo padron, totalizando 71 veículos;

- 120 articulados (o objetivo era adquirir 320 articulados).

Agora a expectativa é que a assinatura dos contratos aconteça em até 30 dias. A previsão de entrega dos articulados é até março do ano que vem, e a dos ônibus padron até dezembro deste ano.



A terceira etapa vai ser realizada no segundo semestre deste ano e prevê a aquisição de outros 181 veículos articulados de 21 metros. Já a entrega está prevista para o segundo semestre de 2023.