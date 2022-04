Russo foi preso por roubo em 2012 - Divulgação

Russo foi preso por roubo em 2012Divulgação

Publicado 13/04/2022 16:42

Rio - Policiais militares prenderam, na manhã desta quarta-feira (13), o foragido da Justiça Josiel Roberto Silva Oliveira, conhecido como Russo, 31 anos. Ele foi preso em março de 2012, próximo ao Cemitério do Caju, na Avenida Brasil, após roubar a bolsa uma vítima, onde havia documentos, telefone celular e um cartão de transporte. Nesta quarta, Russo foi encontrado na Favela da Varginha, em Manguinhos, Zona Norte do Rio, com a ajuda dos dados de inteligência e do WhatsApp dos Portal dos Procurados do Disque Denúncia (98849-6099).



O criminoso, que respondia por roubo com uso de violência, estava foragido desde 2014, após receber um indulto. Russo estava sendo monitorado pela Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Com isso, os policiais montaram um cerco e prenderam o foragido, que não ofereceu resistência. Durante a ação, ninguém ficou ferido.



A ocorrência foi conduzida a 19ª DP (Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão por evasão e tomadas as medidas cabíveis. O preso será encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça. Com essa prisão a SAI/CPP contabiliza 28 criminosos monitorados e presos e duas armas aprendida em 2022.





- Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox):

- Twitter (mensagens):

- Site Portal dos Procurados – em Denuncie – ( O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:- Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099- (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177- APP "Disque Denúncia RJ"- Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ - Twitter (mensagens): https://twitter.com/PProcurados - Site Portal dos Procurados – em Denuncie – ( procurados.org.br/contato ).



Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.