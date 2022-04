Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 13/04/2022 17:14

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 2.117.270 casos confirmados e 73.128 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.747 novos casos e 17 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,45%.

Entre os casos confirmados, 2.041.321 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 21,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 15,4%.

Vacinação H1N1

O C entro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg) vai ser transformado em um polo de vacinação contra a gripe H1N1 durante os dias 18 e 19 de abril . Ao lado das escadas rolantes do segundo piso, das 9h às 14h, clientes serão vacinados.Para André Lobo, diretor social do Cadeg, essa é uma importante contribuição do mercado para a saúde pública da cidade. "Depois de dois anos com protocolos sanitários bem rígidos e da divulgação da importância das vacinas de modo geral, o Cadeg, por ser uma referência de lazer no Rio, entendeu o seu papel e procurou se transformar também em um facilitador para que todos os cidadãos possam se vacinar e continuar a celebrar muitos momentos especiais aqui", reforça.