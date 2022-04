Rene Silva, fundador e editor-chefe da ONG Voz das Comunidades, comemora o recorde de doações alcançado em campanha - Arquivo Pessoal

Rene Silva, fundador e editor-chefe da ONG Voz das Comunidades, comemora o recorde de doações alcançado em campanhaArquivo Pessoal

Publicado 13/04/2022 17:54

Rio -A solidariedade vai chegar em forma de chocolates em 15comunidades das Zonas Norte, Sul e Oeste da cidade neste sábado (16), véspera do Domingo de Páscoa. Com a meta de entregar para crianças moradoras de favelas do Rio 20 mil chocolates, a 12°edição da ação #PAZcoaDasComunidades bateu o recorde de doações do ano anterior(10 mil). A ação contará com a ajuda de 80 voluntários, além de motoristas de 7vans, que sairão da Casa Voz junto com a equipe de Responsabilidade Social da ONG Voz das Comunidades.

“Com o preço da comida tão caro, muitas dessas crianças vão ter apenas esse chocolate para comer. Atualmente, uma caixa de bombom é absurdamente cara. A campanha não envolveu apenas os artistas e as empresas, muitas pessoas fizeram doações nos nossos pontos de arrecadação”, conta Rene Silva,f undador e editor-chefe da ONG Voz das Comunidades.

De acordo com Silva, através das redes sociais, uma campanha foi iniciada com o objetivo de arrecadar fundos para a compra dos doces. Ele lembra que famosos como Regina Casé, Fábio Porchat, Felipe Neto, André Trigueiro, Flávia Oliveiras, Preta Gil e Luciano Huck apadrinharam a ação. A rede de solidariedade também ganhou parcerias de empresas como Cacau Show, Lacta e ifood Brasil. Além dos complexos do Alemão e da Penha, ambos na Zona Norte, outras 13 comunidades foram incluídas nesta campanha, entre elas, o Morro do Dendê, na Ilha do Governador, e o Chapadão, em Guadalupe.

“Pra gente é uma emoção muito grande poder proporcionar para ainda mais crianças essa alegria de receber um chocolate na Páscoa! Nossa meta é entregar 20 mil chocolates, para que a gente possa contemplar o dobro de crianças, comparando como que conseguimos em 2021”, explica Silva.

A ação beneficente que alcançará cerca de 15 favelas do Rio tem três pontos de coleta: a Casa Voz (Rua Engenheiro Manoel Segurado, 228. No Complexo do Alemão),na pizzaria e hamburgueria Brooklyn Burguer & Beer (Av. dos Democráticos,1267 - Higienópolis) e na Sociedade Hípica Brasileira (Av. Lineu de Paula Machado, 2448 - Lagoa). Os interessados ainda podem fazer suas doações nestes pontos.

Redes mobilizadas

Uma outra ação social que vai deixar mais doce a Páscoa de crianças carentes vai ocorrer também neste sábado no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte da cidade. Vestido de coelho, o ex-morador de rua e escritor, Léo Motta, vai doar 50 caixas de bombons e brinquedos às crianças da comunidade. Também por meio de campanha nas redes sociais, além de doações de alguns coletivos, Motta conseguiu os chocolates, os brinquedos e até a doação da fantasia para um coelhão, de 1,88 metros.

Acostumado a promover ações voltadas aos moradores de rua, o escritor escolheu o Morro dos Macacos ao se lembrar de uma situação que ocorreu no local.

“Há um tempo, recebi o relato de uma família que mora lá com crianças e não tinha nada para comer. Na oportunidade, pudemos ajudar com uma cesta básica. Esse ano, resolvi focar nas crianças porque a prioridade é ter arroz e feijão em casa. Muitas vezes, nem gás eles têm. Essas crianças não teriam ali o chocolate”, conta Motta, que estará acompanhado da mulher e filha pequena durante a ação.