Atleta e salva-vidas foram resgatados por um helicópteroReprodução

Publicado 16/04/2022 12:54 | Atualizado 16/04/2022 13:42

Rio - Um salva-vidas foi resgatado por um bodyboarder nesta Sexta-Feira Santa, durante a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard, em São Conrado. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o profissional sendo arrastado pelas ondas enquanto tentava sair do mar. Logo depois, ele saiu da água com ajuda do competidor Renan Souza, conhecido como Renan Pirulleibi.



A sexta foi de ondas grandes e pesadas na praia. Tudo começou quando um dos atletas acabou sendo puxado pelas fortes correntes para o canto esquerdo da praia, bem próximo às pedras. Dudu Pedra, conhecido por surfar ondas grandes em Itacoatiara e que atua como juiz no evento, o São Conrado Classic, entrou no maro ao lado de outro bodyboarder, o João Zik, para tentar resgatar o atleta.

O salva-vidas também entrou no mar para tentar ajudar o atleta em apuros, e, quando tentou sair pelas pedras próximas a ele, uma onda veio e o arrastou de volta para o mar. Nesse momento, o competidor Renan pegou sua prancha e pulou no mar para resgatá-lo. Juntos, nadaram até o fundo do mar e foram resgatados por um helicóptero do Corpo de Bombeiros.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 15h39. O helicóptero socorreu a vítima e o competidor na água. Renan ficou na praia, mas o salva-vidas precisou ser encaminhado ao Hospital dos Bombeiros por estar com ferimentos pelo corpo devido ao contato com as pedras. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

O Circuito Brasileiro de Bodyboard 2022 começou nesta semana, com o São Conrado Classic, no Rio de Janeiro. A primeira etapa conta com premiação de R$ 35 mil, tem disputas nas categorias profissional, amador, master, sub-18 e PCD. O campeonato ainda contra com mais etapas em Itacoatiara, em Niterói, Itapema, em Santa Catarina, Regência, em Linhares, no Espírito Santo e Ceará.