O homem e o material apreendido foram encaminhados à 10ªDP (Botafogo), onde a ocorrência foi registrada - Reprodução Twitter

O homem e o material apreendido foram encaminhados à 10ªDP (Botafogo), onde a ocorrência foi registradaReprodução Twitter

Publicado 17/04/2022 08:06 | Atualizado 17/04/2022 12:07

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante ao tentar assaltar a filial da loja Casa & Vídeo, localizada na Rua Humaitá, no bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio, neste sábado (16).

De acordo com a corporação, uma equipe do 2º BPM (Botafogo) estava em patrulhamento na região quando foram alertados por moradores sobre um roubo em andamento. No local, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encontrado com diversos celulares e barras de chocolates furtadas de dentro do estabelecimento, além de um revólver calibre .38. Ele não resistiu à prisão.