Supervia divulga esquema detalhado de viagens extras durante os desfiles das escolas de samba - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 20/04/2022 09:17

Rio - A SuperVia divulgou o esquema completo com os horários das viagens extras que irão atender ao público que vai até o Sambódromo assistir aos desfiles das escolas de samba da Série Ouro e do Grupo Especial, que começam nesta quarta.

Segundo a concessionária, cerca de 30 viagens extras serão feitas entre quinta-feira (21) e a madrugada de domingo (24) para os ramais Deodoro-Santa Cruz, Japeri e Saracuruna. A SuperVia ainda reforçou que após o horário de operações, o embarque para os trens extras será feito somente pela estação Central do Brasil. As demais estações só estarão abertas para desembarque.

Além da Supervia, o MetrôRio, VLT e Barcas também divulgaram seus esquemas de transporte para os dias de desfile e feriados. O Metrô funcionará por 24 horas sem interrupção a partir das 5h desta quarta-feira (20) até as 23h de domingo (24). O VLT estará circulando das 6h à meia-noite entre quinta (21) e domingo (24) com intervalos de 10 a 20 minutos. E as Barcas irão operar com a grade de domingos e feriados nos dias 21, 22 e 23 de abril. As travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói.