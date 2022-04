O suboficial Fábio Rafael Lima da Costa gostava de motos, academia e esportes. - Reprodução

Publicado 20/04/2022 11:39 | Atualizado 20/04/2022 13:39

Rio - Formado em direito, pai de uma criança e de um pré-adolescente, morador de São Pedro da Aldeia, apaixonado por motos e vôlei. Esse era Fábio Rafael Lima da Costa, de 41 anos, suboficial da Marinha do Brasil, executado na noite de ontem (20) em tentativa de assalto no Rio Comprido, Zona Norte do Rio de Janeiro.

"Fábio era muito querido. Ele era o mestre do quartel, tomava conta de toda a estrutura, muito inteligente, comunicativo e brincalhão", disse um colega de trabalho que preferiu não se identificar. "Ontem foi um dia normal de trabalho, nos vimos no rancho, almoçamos juntos e ele sempre brincando. O mais surreal é que eu tinha ido em São Pedro, até avisei a ele no almoço que queria ter passado em sua casa mas não deu tempo. Me despedi, fui para o meu departamento e ele para o dele. De noite, recebo um vídeo daquele, ele no chão sendo morto", contou.

Fábio tinha uma moto BMW GS F800, avaliada em cerca de R$ 50 mil e foi abordado por três criminosos na saída do Túnel Rebouças. Ele teria reagido ao assalto, sendo morto em seguida.

"Pelo vídeo vimos que ele foi alvejado primeiro, estava no chão e foi executado. Foi uma frieza sem tamanho, uma vida ceifada pela violência", conta o amigo de mais de 8 anos. "A mulher dele saiu de São Pedro ontem mesmo e foi direto para o Souza Aguiar, encontrando-o já morto. Ela está desesperada", completou.

A Polícia Militar informou através de nota que os agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar ocorrência no Elevado Paulo de Frontin. No local, uma pessoa foi encontrada ferida por disparo de arma de fogo caída na via. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada e estava prestando socorro, no entanto, a vítima não resistiu. Um policial militar da reserva também ferido e foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, onde recebeu atendimento e foi encaminhado para a 6ª DP após alta médica.

A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios.

O enterro estava previsto para esta quarta-feira (20) mas, por complicação na liberação do corpo, será realizado amanhã.