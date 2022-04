Rio de Janeiro

PM reforça patrulhamento nas ruas com 10 mil agentes no Carnaval

Somente na região do Centro do Rio, a PM vai atuar com 3.291 agentes, com a missão de patrulhar o entorno do Sambódromo nos dias dos desfiles das escolas da Série Ouro e do Grupo Especial

Publicado 20/04/2022 09:45 | Atualizado há 1 hora