Eduardo Paes entrega chave da cidade do Rio para o Rei MomoSandro Vox/Agência O Dia

Publicado 20/04/2022 12:56 | Atualizado 20/04/2022 13:48

Rio - Após seis anos, a tradicional cerimônia de entrega da chave da cidade do Rio de Janeiro ao Rei Momo, que decreta o início do Carnaval, foi retomada. A passagem simbólica aconteceu, no início da tarde desta quarta-feira (20), no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul, e foi feita pelo prefeito Eduardo Paes, com direito a banda da Guarda Municipal e bateria da escola São Clemente.

"Lamentavelmente essa cerimônia deixou de acontecer nos últimos anos, mas o Carnaval resistiu. O samba resistiu. A cultura popular resistiu. Para mim é uma honra, após oito anos entregando essa chave da cidade, estar aqui de novo. Vocês não sabem o quanto Maria Eduarda esperei por esse momento. O maior espetáculo da terra voltou. Vai ter carnaval carioca", comemorou o prefeito Eduardo Paes.

O rito não acontecia dessa forma desde 2016, ano em que Marcelo Crivella foi eleito à Prefeitura do Rio. Durante o seu mandato, o ex-prefeito se recusou a fazer a entrega da chave e delegou a função a secretários ou membros da Riotur. Já nos últimos dois anos, a cerimônia não aconteceu devido à pandemia de covid-19, que provocou o cancelamento da folia no município

No ano passado, o prefeito Eduardo Paes inverteu a tradição ao receber a chave do Rei Momo e entregá-la para a técnica de enfermagem Joelma Andrade e para a enfermeira Adélia Maria dos Santos, servidoras da rede de saúde do município. Naquele momento, a cidade enfrentava a segunda onda de covid-19, provocada pela variante Delta. A alta nos casos forçou o cancelamento do Carnaval pelo segundo ano consecutivo.

Coroado Rei Momo pela quinta vez, Wilson Dias da Costa Neto foi quem recebeu a chave das mãos do prefeito. Ao lado da Rainha, Thaiana Rodrigues, e das princesas Luara Lino e Deisiane de Jesus, Wilson comemorou a volta da tradição. "É um prazer inenarrável, Prefeito, receber a chave dessa cidade. Coisa que não fui muito feliz em outro governo. Eu nem dormi essa noite de tanta ansiedade", comentou Wilson.

"Que nesse Carnaval só reine a alegria, a espontaneidade, a liberdade de expressão, o consentimento de todos nós porque vivemos um momento atípico. Eu, como monarca da folia, declaro aberta a maior manifestação popular do mundo, que é o carnaval carioca", finalizou o Rei Momo.

No evento, quando perguntado sobre o desfile de blocos no carnaval de rua, Paes informou que a Prefeitura não vai impedir ninguém de celebrar em espaço público, mas no tamanho que costuma ser, é impossível acontecer: "Eu não vou colocar guarda municipal atrás de folião, mas peço compreensão da população".



Já sobre ter carnaval mesmo ainda com a covid-19, o prefeito disse que acreditar na ciência e na vacina permite que a celebração seja realizada. "Nossa cidade foi recordista absoluta de vacinação", disse Eduardo Paes. O prefeito informou ainda que o passaporte vacinal ainda será pedido, mas que pensa em deixar a obrigatoriedade de lado em breve na cidade por ter quase toda a população vacinada.

Prefeito Eduardo Paes entrega chave da cidade ao Rei Momo, Wilson Dias, em cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo#ODia

* Reportagem da estagiária Maria Eduarda Volta, sob supervisão de Adriano Araújo